5 asırlık Parlı Sefa camisinin minaresi depremden zarar gördü | Video
Kahramanmaraşlı depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Diyarbakır’da 5 asırlık Parlı Sefa camisinin minaresi depremden zarar gördü.
Dicle Üniversitesi İnşaat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İdris Bedirhanoğlu, Parlı Sefa camii minaresinin duvarlarında çatlaklar olduğunu söyledi. Kısmen dökülmeler olduğunu aktaran Dr. Bedirhanoğlu, "Şu anda stabil dengesi yerinde gibi. Hemen acilen tedbir almışlar. Muhtemelen müdahaleye yönelik tedbirler ve uygulamalar hızla devreye girecektir. Yaklaşık 500 yıllık, 5 asırlık bir yapıdır. Bu tarihi yapılarda genelde ana taşıyıcı duvarlar oluşturuyor. Burada da dıştaki duvarlarda çatlaklar meydana gelmiş. Önlemlerden sonra detaylı incelenmesi gerekiyor. Cami minaresi ana yapıdan bağımsızdır. Yapı da herhangi bir hasar gözükmüyor" dedi.
"TARİHİ YAPILARIN BÖYLE BİR DEPREMDEN SONRA HEPSİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİNDE FAYDA VAR"
Dört ayaklı minare daha önce bazı tedbirler alındığını ve güçlendirildiğini hatırlatan Dr. Bedirhanoğlu, "Bunların kontrol edilmesinde fayda var. Tarihi yapıların böyle bir depremden sonra hepsinin gözden geçirilmesinde büyük bir fayda var. Önce hasarlar gözden geçirilir, daha sonra bu yapıların depreme karşı da analizleri yapılması gerekiyor" ifadelerinde bulundu.
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