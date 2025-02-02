Video Yaşam 6 gezegenin yan yana sıralanması Bitlis'te görüntülendi | Video
6 gezegenin yan yana sıralanması Bitlis'te görüntülendi | Video

6 gezegenin yan yana sıralanması Bitlis'te görüntülendi | Video

02.02.2025 | 09:42

Bitlis'te doğa ve uzay severler; Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars'ın aynı hat üzerinde dizilmesini izlemek ve görüntülemek için teleskoplarının başına geçti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yıllar sonra ilk kez Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars aynı hat üzerinde hizalandı. Doğa gözlemleri ve astrofotoğrafi çalışmaları yapan Dr. Cihan Önen, nadir rastlanan doğa olayını görüntüledi. Önen, 2025 yılının Ocak ayı sonları ve Şubat ayının ilk haftalarının gezegen gözlemleri için uzay severlere kaçırılmayacak fırsatlar sunduğunu belirtti. Önen, "Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün olmak üzere bu altı gezegen akşamın ilk saatlerinde gökyüzünde görünmektedir. Merkür hariç, diğer gezegenleri gözlemleme fırsatımız oldu. Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn, çıplak gözle karanlık bir ortamda parlak bir nokta gibi görünürken, Uranüs ve Neptün için dürbün veya teleskop gibi optik cihazlara ihtiyaç duyulmaktadır. Karanlık çöktükten sonra, özellikle ilk saatlerde gezegenleri gözlemleme şansımız daha yüksek oldu. Uzay severler olarak, bu muazzam gök olayını kaçırmamak için dürbün ve diğer optik cihazlara sarılıp eksi 10 dereceyi bulan sıcaklıkta bu yılın göz kamaştırıcı gökyüzü olayına tanıklık ettik" dedi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Engelli oğullarını darbeden çift, gözaltına alındı | Video 00:53
Engelli oğullarını darbeden çift, gözaltına alındı | Video 02.02.2025 | 10:48
Minibüs şoförleri yarıştı; hamile yolcu ’stres yüzünden doğuracağım’ diyerek indi | Video 02:27
Minibüs şoförleri yarıştı; hamile yolcu 'stres yüzünden doğuracağım' diyerek indi | Video 02.02.2025 | 10:48
İstanbul’da tekme ve yumruklu trafik kavgaları kamerada | Video 01:43
İstanbul'da tekme ve yumruklu trafik kavgaları kamerada | Video 02.02.2025 | 10:48
Kendisini bıçaklayan eski kocasını mahallelinin elinden aldı | Video 01:45
Kendisini bıçaklayan eski kocasını mahallelinin elinden aldı | Video 02.02.2025 | 09:43
Çıldır Gölü’nün donan yüzeyinde milli sporculardan nefes kesen gösteri | Video 05:06
Çıldır Gölü'nün donan yüzeyinde milli sporculardan nefes kesen gösteri | Video 02.02.2025 | 09:43
6 gezegenin yan yana sıralanması Bitlis’te görüntülendi | Video 01:13
6 gezegenin yan yana sıralanması Bitlis'te görüntülendi | Video 02.02.2025 | 09:42
Eğlence merkezindeki kavga hastanede devam etti: 3 yaralı | Video 01:00
Eğlence merkezindeki kavga hastanede devam etti: 3 yaralı | Video 02.02.2025 | 08:40
Yenidoğan Çetesi’nin örgüt yöneticisi İlker Gönen cezaevinde intihar etti | Video 04:47
Yenidoğan Çetesi'nin örgüt yöneticisi İlker Gönen cezaevinde intihar etti | Video 02.02.2025 | 08:40
Kırıkkale’de Ay ve Venüs bir arada böyle görüntülendi | Video 00:39
Kırıkkale'de Ay ve Venüs bir arada böyle görüntülendi | Video 02.02.2025 | 08:40
Köprüden uçan tırın sürücüsü aracı bırakıp kayıplara karıştı | Video 02:25
Köprüden uçan tırın sürücüsü aracı bırakıp kayıplara karıştı | Video 02.02.2025 | 08:39
Kazazede yakınları önce ambulansa sonra itfaiyeye saldırdı | Video 04:27
Kazazede yakınları önce ambulansa sonra itfaiyeye saldırdı | Video 02.02.2025 | 08:39
Ankara’da 3 milyon lira değerinde tarihi eser ele geçirildi; 2 gözaltı | Video 00:39
Ankara'da 3 milyon lira değerinde tarihi eser ele geçirildi; 2 gözaltı | Video 01.02.2025 | 15:41
Diyarbakır’da ölümlü arazi kavgasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 08:59
Diyarbakır'da ölümlü arazi kavgasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 01.02.2025 | 14:36
Panel operasyonunda yakalanan şüphelilerden 44’ü tutuklandı | Video 01:02
"Panel" operasyonunda yakalanan şüphelilerden 44'ü tutuklandı | Video 01.02.2025 | 14:08
Motosikletle seyir halindeyken husumetlisine böyle kurşun yağdırdı! 2 şüpheli tutuklandı | Video 01:46
Motosikletle seyir halindeyken husumetlisine böyle kurşun yağdırdı! 2 şüpheli tutuklandı | Video 01.02.2025 | 14:03
Jandarmadan zehir tacirlerine darbe | Video 01:06
Jandarmadan zehir tacirlerine darbe | Video 01.02.2025 | 13:41
3 bilezik için komşularını öldürüp çuvala koyan 2 kadın tutuklandı | Video 01:52
3 bilezik için komşularını öldürüp çuvala koyan 2 kadın tutuklandı | Video 01.02.2025 | 13:40
Zincirlikuyu’da metrobüsten dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi | Video 00:20
Zincirlikuyu’da metrobüsten dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi | Video 01.02.2025 | 13:40
Ankara-İstanbul karayolunda kontrolden çıkan araç karşı şeride geçti: 2’si ağır 5 yaralı | Video 01:54
Ankara-İstanbul karayolunda kontrolden çıkan araç karşı şeride geçti: 2’si ağır 5 yaralı | Video 01.02.2025 | 13:40
Tekirdağ’da asayiş ve trafik uygulamalarında 193 kişi tutuklandı | Video 00:36
Tekirdağ'da asayiş ve trafik uygulamalarında 193 kişi tutuklandı | Video 01.02.2025 | 11:47

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA