6 gezegenin yan yana sıralanması Bitlis'te görüntülendi | Video
Bitlis'te doğa ve uzay severler; Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars'ın aynı hat üzerinde dizilmesini izlemek ve görüntülemek için teleskoplarının başına geçti.
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