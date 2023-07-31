70 santim uzunluğundaki kabak, görenleri şaşkına çevirdi | Video

Taşova'nın Gemibükü köyünde yaşayan 3 çocuk annesi Burcu Orman, komşularından istediği bir kabak tohumu sonrasında şaşkına döndü. Ektikleri tohumdan yetişen kabak, normal kabaklardan kat kat daha uzun oldu. 70 santimi bulan kapak, görenlerin ilgisini çekti.

Burcu Orman, "Bizim buralarda böyle cins bir kabak yoktu. Köyler birbirlerinden tohum alışverişinde bulunurlar. Bize bir komşumuz verdi. Onlar da bilmiyormuş böyle olduğunu. Kapak 70 santimetre oldu. Çok şaşırdık. Kabak kızartsak olmuyor, kurutsak olmuyor, ne olduğunu da bilmiyoruz. Geçen gün arkadaşlara yemek yaptım, ne kabak olduğuna inandılar ne de salatalık olduğuna inandılar" dedi. Orman, bu kabaktan çok güzel cacık olduğunu sözlerine ekledi.