Abant karla şenlendi, doğaseverlerin akınına uğradı | Video 29.01.2023 | 15:01 Bolu Abant Gölü Milli Parkı'nda gece saatlerinde etkili olan kar yağışı bölgeyi beyaza bürüdü. Abant'ta akın eden doğaseverler ise kar topu oynayıp, yürüyüş yaparak karın tadını çıkardı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bolu şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan milli parkta gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Günübirlik ve konaklama için Abant'a gelen doğaseverler, göl çevresinde yürüyüş yapıp, hatıra fotoğrafı çektirerek karın tadını çıkardı. Soğuk havaya aldırış etmeyen tatilciler, kar topu da oynadı. Özellikle çocukların keyifli vakit geçirdiği görüldü.

Bursa'dan eşi ve oğluyla birlikte tatil için Abant'ta gelen Birol Hepyaşar, "Yılbaşını Uludağ'da geçirdik ama maalesef kar bu sene geç geldi. Şansımıza da dün gece Bolu Abant'ta kar yağışı başladı. Şuan muhteşem manzara bizleri bekliyor. Bizde tatilin tadını çıkaracağız" dedi.

Havva Hepyaşar ise "Uludağ kayak için tercih ediliyor ama Abant'ın doğal güzellikleri de kendini belli ediyor, özellikle kar yağdığında. Bu sabah daha güzel bir manzara uyandık. Tekrar gelmeyi düşüneceğiz. Ben aynı zamanda coğrafya öğretmeniyim. Bu iklimde bu kadar geç kar yağmasına üzüldüm ama manzara da ayrı güzel" dedi.