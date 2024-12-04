Video Yaşam Adana’da şehit konvoyunda kaza: 1’i ağır 4 yaralı | Video
Adana’da şehit konvoyunda kaza: 1’i ağır 4 yaralı | Video

Adana’da şehit konvoyunda kaza: 1’i ağır 4 yaralı | Video

04.12.2024 | 14:20

Adana’da yapılan törenin ardından Feke ilçesine giden şehit konvoyundaki bir otomobil kaza yaptı. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralıların arasında şehidin halasının da bulunduğu öğrenildi.

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Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın(25) cenazesi, Adana'da düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere Feke ilçesine doğru yola çıktı. Kozan'ın Horzum Mahallesi Tersakan mevkiinde şehidin konvoyundaki bir otomobil karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralıların arasında şehidin halasının da bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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