Ağrı'da kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı | Video
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kayalıklı arazide mahsur kalan 2 keçi AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak, sahibine teslim edildi.
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