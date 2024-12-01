Akan trafikte camdan aracın üzerine çıkıp dans etti | Video
Osmaniye’de bir şahsın seyir halindeki otomobilin üzerine çıkıp dans ettiği anlar kameraya yansıdı.
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