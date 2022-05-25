Video Yaşam Aksaray'da dehşet! Eşini bıçakla, 2 çocuğunu da balkondan atarak öldürdü | Video
Aksaray'da dehşet! Eşini bıçakla, 2 çocuğunu da balkondan atarak öldürdü | Video

Aksaray'da dehşet! Eşini bıçakla, 2 çocuğunu da balkondan atarak öldürdü | Video

25.05.2022 | 12:03

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Aksaray’da cinnet getiren yabancı uyruklu bir kişi, eşini bıçaklayarak öldürdü. 2 kız çocuğunu da 3. kattaki evlerinin balkonundan aşağıya atarak ölümüne sebep olan adam, aynı balkondan atlayarak intihara teşebbüs etti.

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Olay, sabah saatlerinde Dere Mahallesi Belediye Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailevi nedenlerden dolayı eşi Gol Bibi Sultanı (26) ile tartışan yabancı uyruklu Mohammed Hossein Sultanı (35), tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu cinnet getirerek mutfaktan aldığı bıçakla karısını 5 yerinden bıçakladı. Ardından Meryem Sultanı (4) ve Merveh Sultanı (3) yaşındaki 2 kız çocuğuna yönelen baba çocuklarını oturdukları 3 katındaki evlerinin balkonundan aşağıya atarken, kendisi de aynı balkondan aşağıya atladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine ambulanslar ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Balkondan atılan 2 kız çocuğuna yol ortasında müdahale edilirken, bıçaklanarak ağır yaralanan kadın da evin içindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İntihar girişiminde bulunan baba da yol ortasında yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, anne ve 2 kız çocuğu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan babanın tedavisi ise devam ediyor. Polis ekipleri incelemeler yaparken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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