Video Yaşam Aksaray'daki feci kaza kameraya böyle yansıdı | Video
Aksaray'daki feci kaza kameraya böyle yansıdı | Video

Aksaray'daki feci kaza kameraya böyle yansıdı | Video

04.06.2023 | 13:36

Aksaray’da aynı istikamete seyreden 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

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Kaza, Aksaray - Konya karayolunun 60. kilometresinde Bozcamahmut Kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyreden Dinemi G. (37) yönetimindeki 68 AC 012 plakalı otomobil, aynı istikamete seyreden Seyit Ali Tarhan (64) idaresindeki 03 US 171 plakalı otomobili sollamak isterken çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçların ikisi de refüje çıkarak adeta hurdaya döndü. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma, İl Afet Acil Durum (AFAD) ekibi sevk edildi. Jandarma ekiplerinin karayolunda güvenlik önlemleri aldığı kaza yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri 03 plakalı araçta bulunan sürücü Seyit Ali Tarhan, Meryem Tarhan (57) ve Adem Tarhan'ın (60) hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer araç sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan Aysel Gökkaya araçta sıkıştıkları yerden AFAD ekiplerince çıkartılarak ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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