Aksaray'daki feci kaza kameraya böyle yansıdı | Video
Aksaray’da aynı istikamete seyreden 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
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