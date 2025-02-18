Akyaka’da kurt sürüsü böyle görüntülendi | Video

Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan ve Geçit köyü sınıra kadar inen kurt sürüsü o karayolunu kullanan vatandaş tarafından görüntülendi. Kurtlara ıslık çalan vatandaş, koşarak bölgeden uzaklaşan kurtları cep telefonuyla kaydetmeyi de ihmal etmedi. Aç kalan ve köylere kadar inen kurt sürüsü ise daha sonra koşarak gözlerden kayboldu.