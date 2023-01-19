Video Yaşam Ankara Emniyeti’nden hırsızlık operasyonu: 4 kişi tutuklandı | Video
Ankara Emniyeti’nden hırsızlık operasyonu: 4 kişi tutuklandı | Video

Ankara Emniyeti’nden hırsızlık operasyonu: 4 kişi tutuklandı | Video

19.01.2023 | 08:29

Ankara Emniyet Müdürlüğü il genelinde 14 ayrı evde meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılması için gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Daha önceden çok sayıda suç kaydı bulunduğu anlaşılan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri il genelinde yapılan çalışmalar ve 198 farklı kamera görüntüsünün incelenmesi neticesinde 14 ayrı evde meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıslara yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda S.V.,S.K.,E.A.,N.M. isimli 4 şüpheli yakaladı.

Şüphelilerin hırsızlık yapacakları bölgenin yaşam tarzına göre kıyafet seçip, kiralık ev arama ya da misafir bahanesiyle binalara gelip, özellikle kilitli olmayan dairelere kapı dili düşürmek suretiyle girdikleri, para, ziynet, silah gibi değerli eşyaları çaldıkları ve müştekileri 14 evden 792 bin 507 TL maddi zarara uğrattıkları tespit edildi. Şüphelilerden, S.V.'nin 101, S.K.'nin 59, G.M'nin 17, N.M.'nin 15, E.A.'nın 11 olmak üzere toplamda 203 suç kayıtlarının olduğu ve S.K.'nin 50 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. 4 şüpheli adli makamlara sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mardin’de yabancı plakalı otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 2 ağır yaralı | Video 00:48
Mardin’de yabancı plakalı otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 2 ağır yaralı | Video 19.01.2023 | 08:32
Başakşehir’de ambulansa yol vermeyen minibüs sürücüsüne ceza | Video 00:32
Başakşehir'de ambulansa yol vermeyen minibüs sürücüsüne ceza | Video 19.01.2023 | 08:57
Pusu kurdukları husumetlilerinin otomobilini kurşunladılar | Video 05:42
Pusu kurdukları husumetlilerinin otomobilini kurşunladılar | Video 19.01.2023 | 08:32
Kars’ta seyir halindeki aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti: O anlar kamerada | Video 01:32
Kars'ta seyir halindeki aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti: O anlar kamerada | Video 19.01.2023 | 08:42
Başakşehir’de ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı | Video 00:35
Başakşehir’de ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı | Video 19.01.2023 | 08:37
Çanakkale açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem | Video 01:55
Çanakkale açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem | Video 19.01.2023 | 08:29
Ankara Emniyeti’nden hırsızlık operasyonu: 4 kişi tutuklandı | Video 02:11
Ankara Emniyeti’nden hırsızlık operasyonu: 4 kişi tutuklandı | Video 19.01.2023 | 08:29
DEAŞ’ın kasası 2 şüpheli Mersin’de gözaltına alındı | Video 02:41
DEAŞ’ın kasası 2 şüpheli Mersin’de gözaltına alındı | Video 19.01.2023 | 08:29
Metrobüs yoluna giren genç kazaya neden oldu: 4 yaralı | Video 00:31
Metrobüs yoluna giren genç kazaya neden oldu: 4 yaralı | Video 19.01.2023 | 08:32
Halı mağazasında yangın: Dumanlar gökyüzünü sardı | Video 06:52
Halı mağazasında yangın: Dumanlar gökyüzünü sardı | Video 18.01.2023 | 15:58
Tutankhamun’un hazineleri İstanbul’da | Video 06:46
Tutankhamun'un hazineleri İstanbul'da | Video 18.01.2023 | 14:50
TOKİ kurasında ev çıkan vatandaşlar duygulandı | Video 02:29
TOKİ kurasında ev çıkan vatandaşlar duygulandı | Video 18.01.2023 | 14:49
FETÖ firarisi tavan arasında yakalandı | Video 00:21
FETÖ firarisi tavan arasında yakalandı | Video 18.01.2023 | 13:56
Müge Anlı küplere bindi! Üfürükçü, kendisinden 33 yaş küçük kıza canlı yayında evlenme teklifi etti | Video 04:25
Müge Anlı küplere bindi! Üfürükçü, kendisinden 33 yaş küçük kıza canlı yayında evlenme teklifi etti | Video 18.01.2023 | 12:42
Kreşte küçük kıza kötü muamele kamerada! Soruşturma tamamlandı | Video 02:06
Kreşte küçük kıza kötü muamele kamerada! Soruşturma tamamlandı | Video 18.01.2023 | 12:27
Otobüs kazasında şehit olan Eren Öztürk Adana’da son yolculuğuna uğurlandı | Video 06:44
Otobüs kazasında şehit olan Eren Öztürk Adana’da son yolculuğuna uğurlandı | Video 18.01.2023 | 12:27
Müge Anlı’da Hilal’in 51 yaşındaki sevgilisi ile ilgili çarpıcı iddialar! | Video 04:31
Müge Anlı'da Hilal'in 51 yaşındaki sevgilisi ile ilgili çarpıcı iddialar! | Video 18.01.2023 | 12:31
Polisin önünde pikapla çarpışan motosikletliler böyle kaçtı | Video 02:13
Polisin önünde pikapla çarpışan motosikletliler böyle kaçtı | Video 18.01.2023 | 12:27
Başakşehir’de ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada | Video 00:16
Başakşehir'de ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada | Video 18.01.2023 | 12:27
Adıyaman’da kaçırılan çocuk Şanlıurfa’da bulundu | Video 05:53
Adıyaman'da kaçırılan çocuk Şanlıurfa’da bulundu | Video 18.01.2023 | 10:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA