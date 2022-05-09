Anneler gününde kanser hastası kayınvalidesini öldüresiye dövdü! Dehşet anları kamerada | Video
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Samsun'da eşiyle boşanma davası devam eden damat anneler gününde kanser hastası olan kayınvalidesini apartman girişi ve önünde yerlerde yumruklayıp darp etme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan damat serbest bırakılırken, kayınvalide ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenerek "Kadınlara sahip çıkın" çağrısında bulundu.
Kendisinin hastanede acılar içerisinde kıvranırken damadının karakolda serbest bırakıldığını ve elini kolunu sallayarak çıktığını ifade eden Faide Mermer, " Gereğinin yapılmasını istiyorum. Buradan Süleyman Soylu'ya sesleniyorum. Biz kadınlar bu kadar mı değersiziz ? Anneler Günü hediyemiz böyle mi olmalı? Biz yardımcı olun. Ben kadınların sese olmak istiyorum. Kızım 13 yıldır bu acıyı yaşadı. Bundan sonra kadınlar ağlamasın lütfen. Sesleniyorum devlet büyüklerimize. Kurtarın kadınlarımızı" diye konuştu.