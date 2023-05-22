Arnavutköy'de attan düşen kadın hayatını kaybetti | Video
ARNAVUTKÖY'de ailesiyle birlikte at çiftliğine giden 51 yaşındaki Sümeyye Şahin bindiği attan düştü. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Sümeyye Şahin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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