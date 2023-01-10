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05:16
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 10 Ocak 2023 Salı atv izle! | Video 10.01.2023 | 10:22
04:04
Kalp Gölü buz pistine döndü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı | Video 10.01.2023 | 10:13
03:14
Beylikdüzü’nde iki arkadaşın tekme tokat kavgası kamerada | Video 10.01.2023 | 10:10
00:42
Gaziantep'te kaçak makaron ve sigara operasyonu: 2 gözaltı | Video 10.01.2023 | 09:41
01:06
İstanbul merkezli 4 ilde ByLock operasyonu: 16 gözaltı | Video 10.01.2023 | 09:58
04:40
00:28
Kartal'da 2 genç kızı öldüren katil zanlısı kamerada | Video 10.01.2023 | 09:23
04:13
01:36
Kaz Dağları’nda ormanlık alanda örtü yangını çıktı | Video 10.01.2023 | 08:33
01:37
Avrupa Otoyolu’nda iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı | Video 10.01.2023 | 08:33
01:32
Başkan Erdoğan’ın otoyol ve köprü müjdesi sonrası gülümseten anlar | Video 09.01.2023 | 20:27
01:56
03:42
Şantiyede işçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı: 1 yaralı | Video 09.01.2023 | 16:54
00:36
Jandarmanın yakaladığı aranan 25 şahıstan 21'i tutuklandı | Video 09.01.2023 | 16:54
02:55
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Ambulansa yol vermemişti! Gözaltına alındı ve 623 lira ceza yazıldı | Video 09.01.2023 | 16:41
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Siirt'te minibüs şarampole yuvarlandı: 4 yaralı | Video 09.01.2023 | 15:04
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Müge Anlı'daki sapık Sinan cinsel istismarda bulunduğu çocuğu böyle kandırmış! "Benimle gel, yakında bir yere..." | Video
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