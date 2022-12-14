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10:05
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 14 Aralık 2022 Çarşamba atv izle! | Video 14.12.2022 | 10:51
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Husumetlisini, kaldırımdaki çocuklu ailenin gözü önünde vurdu | Video 14.12.2022 | 10:22
02:50
Çizgili sırtlan evin bahçesine kadar böyle geldi | Video 14.12.2022 | 10:19
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04:11
Kalp krizi onu otobüste yakaladı! İlk sözü "Yine mi ölmedim" oldu | Video 14.12.2022 | 10:19
03:32
Dünyanın ikinci büyük kraterinden muhteşem kar manzaraları 14.12.2022 | 10:12
01:14
Adana'da tacizciye linç girişimi | Video 14.12.2022 | 10:19
02:23
Mağazalardan gümüş ziynet eşyalarını çalan hırsız kamerada | Video 14.12.2022 | 09:43
00:37
Bayburt’ta uyuşturucu ticareti yapan 5 kişi tutuklandı | Video 14.12.2022 | 09:42
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Ümraniye'de geri dönüşüm merkezinde korkutan yangın | Video 14.12.2022 | 08:52
01:46
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı kararı | Video 14.12.2022 | 08:55
02:19
Konya'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1’i bebek 7 yaralı | Video 14.12.2022 | 08:49
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Otobüs şoförü bayılan yolcuyu hastaneye götürdü | Video 13.12.2022 | 23:48
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Kontrolden çıkan otomobil markete böyle daldı: 2 ağır yaralı | Video 13.12.2022 | 23:38
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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan 6'lı masa ile ortaklık itirafı 13.12.2022 | 22:55
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Eflani’de kar yağışı etkili olmaya başladı | Video 13.12.2022 | 21:33
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