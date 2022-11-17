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10:35
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 17 Kasım 2022 Perşembe atv izle! | Video 17.11.2022 | 10:48
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Erzurum’da yoğun sis zinzirleme kazayı beraberinde getirdi | Video 17.11.2022 | 10:12
01:42
Son Dakika: Eren Abluka Sonbahar Kış-14 Operasyonu başlatıldı | Video 17.11.2022 | 10:12
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Trenle çarpışan otomobil metrelerce sürüklendi: 1 ölü | Video 17.11.2022 | 09:48
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Şarampole yuvarlanan otomobildeki karı-koca yaralandı | Video 17.11.2022 | 09:12
02:55
Fatih’te 3 katlı tarihi ahşap bina alev alev yandı | Video 17.11.2022 | 08:46
05:09
Ankara’da hırsızlık çetesine “Keklik” operasyonu | Video 17.11.2022 | 08:45
01:08
SON DAKİKA: İstiklal'deki saldırının failleri adliyeye sevk edildi! | Video 17.11.2022 | 08:54
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Telefonla konuşurken, bodrum kata böyle düştü | Video 17.11.2022 | 01:26
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Abisinden çaldığı otomobille kaçarken yakalandı | Video 16.11.2022 | 17:46
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İstiklal Caddesi'nde 'birlik ve beraberlik' mesajı | Video 16.11.2022 | 15:53
01:45
SON DAKİKA: Adnan Oktar'a 8 bin 658 yıl hapis cezası! | Video 16.11.2022 | 14:40
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Her gün ilk siftah parası güvercinlerin... | Video 16.11.2022 | 13:59
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 5 zehir taciri suçüstü yakalandı | Video 16.11.2022 | 14:02
01:30
Fatih'te Cibuti ve Senegalli'nin parasını çalan Etiyopyalı yakalandı | Video 16.11.2022 | 12:09
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 17 Kasım 2022 Perşembe atv izle!
ATV CANLI YAYIN