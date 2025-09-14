Avcılar'da bir kadının zorla araca bindirildiği anlar cep telefonu ile görüntülendi | Video 14.09.2025 | 16:15 Avcılar'da bir kadının, bir erkek tarafından gri bir cipe zorla bindirildiği anlar çevredeki bir binada yaşayanlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, kadının "Bırak" diye bağırarak direndiği anlar yer aldı. Kadını zorla araca bindiren erkek, daha sonra direksiyona geçerek uzaklaştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay saat 13.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kadının, gri bir cipe bir erkek tarafından zorla bindirildiği anlar bölgedeki bir binada yaşayanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde zorla araba bindirilen kadının "Bırak" diye bağırdığı ve erkeğin zorlayarak kadını aracın arka koltuğuna bindirdiği anlar yer aldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.