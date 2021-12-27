Aydın'da feci kaza! TIR, minibüs ve otomobile çarptı: 1 ölü, 3 ağır yaralı | Video
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AYDIN'ın Germencik ilçesinde kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR sürücüsü, önce karşı yönden gelen minibüse çarptı. Ardından da savrulup aynı yöne giden otomobile çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Aydın-İzmir Karayolu Nasipli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Seluk'tan Ortaklar istikametine giden Ahmet Kınsız (64) idaresindeki TIR yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen Sezgin Atay (45) idaresindeki minibüse ve aynı yöne giden Gökü Selen'in (54) idaresindeki otomobile çarptı. Çevreden geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, minibüs sürücüsü Sezgin Atay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüste yolcu olarak bulunan Abdullah Atay (36), Ahmet Gelmez (50) ve otomobil sürücüsü Gökü Selen ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Sezgin Atay ise olay yeri incelemesinin ardından Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.