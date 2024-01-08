Aydın'da 'yeşil reçeteli ilaç' operasyonunda şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yeşil reçeteye tabi ilaçları usulsüz şekilde sattığı öne sürülerek gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler daha sonra Nazilli Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan D.U.'yu da yakalayarak gözaltı sayısını 10'a yükseltti. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
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