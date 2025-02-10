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Bahçelievler'de AVM önünde silahlı saldırı | Video

Bahçelievler'de AVM önünde silahlı saldırı | Video

10.02.2025 | 09:54

İstanbul Bahçelievler'de bir kişi, AVM önünde motosikletini park ettiği sırada kimliği belirsiz şahısların silahlı saldırısına uğradı. Olay sonrası şahıslar kaçarken, yaralanan kişi ambulansta hastaneye kaldırıldı.

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Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Değirmenbahçe Caddesi üzerinde bulunan Starcity AVM'nin önünde meydana geldi. İddiaya göre, 34 MIU 072 plakalı motosikleti ile AVM önüne gelerek park eden K.Ö., motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Olay sonrası saldırganlar motosikletle kaçarken, saldırıya uğrayan kişi ise yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan K.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde çalışma yaparken, emniyet güçleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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