Video Yaşam Bakan Pakdemirli: "Marmaris’teki orman yangını kontrol altına alınmıştır" | Video

Bakan Pakdemirli: "Marmaris’teki orman yangını kontrol altına alınmıştır" | Video

Bakan Pakdemirli:
27.06.2021 | 15:26

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangının kontrol altına alındığını belirtti.

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