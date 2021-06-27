Bakan Pakdemirli: "Marmaris’teki orman yangını kontrol altına alınmıştır" | Video
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangının kontrol altına alındığını belirtti.