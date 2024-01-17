Bakırköy yeraltı çarşısında yangın paniği: 2 kişi dumandan etkilendi | Video
Bakırköy’de, yer altı kablolarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yer altı çarşısına dumanalar dolarken, iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Dumanı gördükten sonra uzaklaştıklarını anlatan Can Muhammet Taş, "Dumanlar yükseldi, biz de eşyaları almadan dışarı çıktık. Duman azaldıktan sonra dükkanı kapatıp, geri uzaklaştık. 2 kişi dumandan etkilendi, ciğerlerimize kadar duman girdi. Sürekli öksürüyorum, boğazım da ağrıyor. Herhalde yangın kablolardan dolayı çıktı" dedi.
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