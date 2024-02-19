Balıkesir'de trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı | Video
Balıkesir’in Gönen ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan motosiklete kamyonet çarpı, kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
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