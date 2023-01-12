Bapir-i Kal Türbesi ziyaretçilerin ilgi odağı oldu | Video

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan ve yöre halkı tarafından Bapir-i Kal olarak adlandırılan Hüseyin Dede Türbesi ziyaretçi akınına uğruyor.

İnanç turizmi çerçevesinde Tatvan ilçesine bağlı İncekaya köyüne gelenlerin uğrak yeri olan Bapir-i Kal Türbesi, son zamanlarda havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile ziyaretçilerin uğrak mekanı haline geldi. 1470-1550 yılları arasında yaşadığı ve halk arasında Bapir-i Kal olarak bilinen Hüseyin Dede olan zatın soyunun Hazret-i Ebubekir'e dayandığı rivayet ediliyor. Türbe, yaklaşık 5 metre yükseklikte kayaya oyulmuş, basamaklı bir demir merdivenle çıkılabilen ve ibadet ile yatma yeri olan iki bölümden oluşuyor. İrili ufaklı birçok tescilli mağaranın bulunduğu Van Gölü kıyısındaki türbe, yaklaşık 500 yıllık bir tarihe dayanıyor. Gerek türbe ve gerekse mağaralar için her gün çok sayıda ziyaretçinin akın ettiği tarihi alan, bölgenin önemli turizm destinasyonları arasında bulunuyor.

İçerisinde çilehanenin de bulunduğu türbe Van Gölü'nün en güzel koylarının birinde bulunarak ziyaretçilere de muazzam manzara sunuyor. Her mevsim türbenin ziyaretçi akınına uğradığını dile getiren Refik Örün isimli vatandaş, Bapir-i Kal olarak adlandırılan Hüseyin Dede Türbesine genelde akıl sağlığı bozulan veya konuşamayan hasta kişilerin uğradığını ve iyileşerek gittiklerini iddia ederek, "Bunu duyup gördük. Yaz ve kış her mevsim bu türbenin çok ziyaretçisi var. İstanbul'dan Van'a Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçisi var" dedi.

Küçüklüğünden beri türbenin kerametini duyduğunu belirten Ömer Durak adlı vatandaş ise "Muş'tan geliyorum. Bu türbeye gelmemdeki amaç böyle değerli alimleri ziyaret etmek, onların hayır dualarını almaktır. Eğer ki Allah katında makbul iseler onların hayır duasını almak da iyi olur. Küçüklüğümüzden beri buraya şifa niyetine geliyoruz. Bapir-i Kal'ın 40 gün inzivaya çekildiği ve 'Çilehane' olarak adlandırılan yere çıktık. Alt katında abdest aldığı, üst katta da 40 gün boyunca namaz kıldığı söyleniyor. Hastalanan çocukların getirilip iyileştiği, yine çocuğu olmayanların buraya geldikten sonra çocuğunun olduğu yönünde birçok kerameti var" şeklinde konuştu.