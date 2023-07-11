Bariyerlere çarpan otomobil köprü üzerinde ters döndü: 1 yaralı | Video
Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde acil tıp teknisyeninin kullandığı otomobil, köprü üzerindeyken bariyerlere çarparak ters döndü. Sürekli birlikte vakaya gittiği mesai arkadaşları, bu kez kendisi için seferber oldu. Yaralı sağlık çalışanı kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.
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