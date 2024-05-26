Hatay'da caddeler göle döndü, araçlar suya gömüldü | Video
Meteorolojini turuncu kodlu uyarı verdiği Hatay'ın Antakya ilçesinde aniden bastıran sağanak yağışla birlikte göle dönen caddelerde çok sayıda araç mahsur kaldı. Araçlar su içerisinde adeta kayboldu.
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