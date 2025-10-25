Video Yaşam Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı | Video
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı | Video

25.10.2025 | 10:05

Bartın'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda işçi servisi devrildi. Kazada 1 kişi ölürken 19 kişi de yaralandı.

Bartın-Karabük karayolu Kurtköy mevkiinde, organize sanayi bölgesine işçi taşıyan Birol Erkiş(52 ) idaresindeki 74 AAV 314 plakalı servis devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçta bulunan işçilerden Fatma Demircan'ın(76) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 19 kişi ise ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Demircan'ın cansız bedeni de inceleme sonrası morga götürüldü.

