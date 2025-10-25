Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı | Video
25.10.2025 | 10:05
Bartın'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda işçi servisi devrildi. Kazada 1 kişi ölürken 19 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, araçta bulunan işçilerden Fatma Demircan'ın(76) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 19 kişi ise ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Demircan'ın cansız bedeni de inceleme sonrası morga götürüldü.
