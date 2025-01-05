Video Yaşam Başkentte yol ortasındaki kavga kamerada | Video
Başkentte yol ortasındaki kavga kamerada | Video

Başkentte yol ortasındaki kavga kamerada | Video

05.01.2025 | 12:06

Ankara Keçiören'de yol ortasında henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgayı çevredekiler ayırdı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İddialara göre, Ankara'nın Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesinde eşine hakaret ettiği gerekçesiyle iki kişi arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi birbirine girdi. Yola taşan kavgayı olay yerinde olan vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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