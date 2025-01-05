Başkentte yol ortasındaki kavga kamerada | Video
Ankara Keçiören'de yol ortasında henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgayı çevredekiler ayırdı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
37:02
Arabeskin efsanesi "Ferdi Tayfur" | Video 05.01.2025 | 12:13
02:34
Ferdi Tayfur’a ziyaretçi akını | Video 05.01.2025 | 12:12
00:45
Başkentte yol ortasındaki kavga kamerada | Video 05.01.2025 | 12:06
05:38
03:12
02:01
05:20
Yol verme kavgasında sırtından bıçaklayıp öldürdü | Video 05.01.2025 | 10:01
06:28
Büyükçekmece'de denizin dibinde korkutan müsilaj manzarası kamerada | Video 05.01.2025 | 10:01
02:36
10 milyon mal varlıkları olan bohçacı hırsızlara "Avcı" operasyonu | Video 05.01.2025 | 10:01
01:17
Ankara’da otobüs durağına silahlı saldırı kamerada | Video 05.01.2025 | 08:32
34:33
00:51
Nevşehir'de 9 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 04.01.2025 | 15:49
57:01
01:17
00:51
Adana'da sokak ortasında husumetli kavgası: 1 ölü, 1 yaralı | Video 04.01.2025 | 11:50
01:46
Eğirdir Gölü’nde kaçak 350 Kerevit Pinteri ele geçirildi | Video 04.01.2025 | 11:13
00:35
Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama | Video 04.01.2025 | 10:58
07:25
Arnavutköy'deki cinayete ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 04.01.2025 | 10:32
01:06
Soygun planı cam engeline takıldı, o anlar kameralara anbean yansıdı | Video 04.01.2025 | 10:32
02:28
Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı | Video 04.01.2025 | 09:17