Başkentte yol ortasındaki kavga kamerada | Video 05.01.2025 | 12:06 Ankara Keçiören'de yol ortasında henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgayı çevredekiler ayırdı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İddialara göre, Ankara'nın Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesinde eşine hakaret ettiği gerekçesiyle iki kişi arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi birbirine girdi. Yola taşan kavgayı olay yerinde olan vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.