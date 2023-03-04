Bayrampaşa’da feci kaza! Kendi kullandığı ticari aracın altında kalan sürücü hayatını kaybetti | Video

Bayrampaşa’da kontrolden çıkan hafif ticari araç orta refüje çarparak devrildi. Kazada ticari aracın camından dışarı savrulan sürücü Adem Ateş kendi kullandığı aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.