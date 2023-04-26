Bebek arabalı yolcuları almayan İETT şoförüne tepki | Video
Boğazköy-Bakırköy seferini yapan İETT otobüsünün şoförü, bebek arabalı bir yolcuyu durakta almayınca, otobüste bir başka yolcu ile tartışma yaşadı. Olay anları yolcunun cep telefonu kamerasına yansırken, “Neden bebek arabalı yolcuları almıyorsun? sorusuna şoförün verdiği cevaplar pes dedirtti.
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