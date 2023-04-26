Video Yaşam Bebek arabalı yolcuları almayan İETT şoförüne tepki | Video
Bebek arabalı yolcuları almayan İETT şoförüne tepki | Video

Bebek arabalı yolcuları almayan İETT şoförüne tepki | Video

26.04.2023 | 12:21

Boğazköy-Bakırköy seferini yapan İETT otobüsünün şoförü, bebek arabalı bir yolcuyu durakta almayınca, otobüste bir başka yolcu ile tartışma yaşadı. Olay anları yolcunun cep telefonu kamerasına yansırken, “Neden bebek arabalı yolcuları almıyorsun? sorusuna şoförün verdiği cevaplar pes dedirtti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Boğazköy - Bakırköy seferini yapan bir İETT otobüsünde meydana geldi. Bebek arabalı bir yolcuya otobüs kapılarını açmayan şoföre , otobüsün içinde başka bir yolcu tepki gösterdi. Yolcu, havanın soğuk olduğunu ve bebek arabalı vatandaşın otobüse alınması gerektiğini söylemesi üzerine, şoförün, "Sen avukatı mısın?" seklindeki cevabı yolcuyu daha çok sinirlendirdi. Araç içindeki yolcu ile şoför arasında sözlü tartışma çıktı. Bebek arabalı yolcuların otobüse alınmasının yasak olduğunu savunan şoför , kim yasakladı sorusuna ise "Nenen" cevabını verdi. Şoförü şikayet edeceğini söyleyen yolcu, cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sultangazi’de döner bıçaklı sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü | Video 02:29
Sultangazi'de döner bıçaklı sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü | Video 26.04.2023 | 12:22
İETT otobüsü kamyonete çarptı, düşen sürücü otobüsün altında kaldı | Video 03:36
İETT otobüsü kamyonete çarptı, düşen sürücü otobüsün altında kaldı | Video 26.04.2023 | 13:00
Amcasına kızıp otomobiline zarar verdi | Video 01:14
Amcasına kızıp otomobiline zarar verdi | Video 26.04.2023 | 13:00
Yolcu otobüsüne çarpan otomobil takla atarak karşı şeride geçti: 1’i ağır, 4 yaralı | Video 02:10
Yolcu otobüsüne çarpan otomobil takla atarak karşı şeride geçti: 1'i ağır, 4 yaralı | Video 26.04.2023 | 12:28
Müge Anlı’da inanılmaz dakikalar: 1 yıldır kayıp olan kocasını karşısında gördü, canlı yayında sinir krizi geçirdi | Video 08:18
Müge Anlı’da inanılmaz dakikalar: 1 yıldır kayıp olan kocasını karşısında gördü, canlı yayında sinir krizi geçirdi | Video 26.04.2023 | 12:28
Gaziantep’te terör operasyonu kamerada: 6 gözaltı | Video 01:13
Gaziantep'te terör operasyonu kamerada: 6 gözaltı | Video 26.04.2023 | 12:28
Mardin 2023 yılında 1 milyon turist ağırlamayı hedefliyor | Video 03:33
Mardin 2023 yılında 1 milyon turist ağırlamayı hedefliyor | Video 26.04.2023 | 12:22
Küp çökeleğini 5 yıl toprakta sakladı, çökeleğinin lezzeti bozulmadı | Video 04:58
Küp çökeleğini 5 yıl toprakta sakladı, çökeleğinin lezzeti bozulmadı | Video 26.04.2023 | 12:21
Ecel terminalde kraker yerken böyle yakaladı | Video 00:55
Ecel terminalde kraker yerken böyle yakaladı | Video 26.04.2023 | 12:21
Gaziosmanpaşa’da 14 yaşında çocuk boş arazide ölü olarak bulundu | Video 02:02
Gaziosmanpaşa’da 14 yaşında çocuk boş arazide ölü olarak bulundu | Video 26.04.2023 | 12:21
Bebek arabalı yolcuları almayan İETT şoförüne tepki | Video 00:51
Bebek arabalı yolcuları almayan İETT şoförüne tepki | Video 26.04.2023 | 12:21
Sultangazi’de kızdığı amcasının aracını parçaladı! O anlar kamerada | Video 01:55
Sultangazi'de kızdığı amcasının aracını parçaladı! O anlar kamerada | Video 26.04.2023 | 11:08
SON DAKİKA: İstanbul’da terör operasyonu! HDP’nin milletvekili adayı gözaltına alındı | Video 01:57
SON DAKİKA: İstanbul'da terör operasyonu! HDP'nin milletvekili adayı gözaltına alındı | Video 26.04.2023 | 11:17
Polisin vurulmasına ilişkin 3 şüpheli yakalandı | Video 01:16
Polisin vurulmasına ilişkin 3 şüpheli yakalandı | Video 26.04.2023 | 10:30
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 26 Nisan 2023 Çarşamba atv izle! | Video 04:31
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 26 Nisan 2023 Çarşamba atv izle! | Video 26.04.2023 | 10:52
Şehrin ortasında ’Pitbull’ vahşeti: Terrier cinsi köpek yaşam mücadelesi veriyor | Video 05:19
Şehrin ortasında 'Pitbull' vahşeti: Terrier cinsi köpek yaşam mücadelesi veriyor | Video 26.04.2023 | 10:30
SON DAKİKA! İstanbul’a oraj soğukları geliyor! Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak bekleniyor | Video 01:26
SON DAKİKA! İstanbul'a oraj soğukları geliyor! Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak bekleniyor | Video 26.04.2023 | 10:45
Şekeri vücut geliştirme sporuyla yendi | Video 04:10
Şekeri vücut geliştirme sporuyla yendi | Video 26.04.2023 | 10:24
Adana’da torbacılara operasyon: 2 tutuklama | Video 00:37
Adana'da torbacılara operasyon: 2 tutuklama | Video 26.04.2023 | 10:31
İstanbul’da “banka oturma” cinayeti! Sevgilisinin yanında kalbinden bıçaklandı | Video 04:45
İstanbul’da “banka oturma” cinayeti! Sevgilisinin yanında kalbinden bıçaklandı | Video 26.04.2023 | 10:20

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA