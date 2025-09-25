Beton mikseri devrildi, sürücüsü hafif şekilde yaralandı | Video

Edinilen bilgiye göre olay Yenidoğan Mahallesi'nde özel bir inşaatta yaşandı. İnşaatta kullanılmak üzere beton harcı taşıyan mikser, yumuşak zeminin çökmesi üzerine devrildi. Olayda sürücü hafif şekilde yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan sürücü tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Devrilen tonlarca ağırlıktaki beton mikseri, vinç yardımıyla kaldırıldı.