Video Yaşam Beylikdüzü'nde kimya fabrikasında korkutan yangın | Video
Beylikdüzü'nde kimya fabrikasında korkutan yangın | Video

Beylikdüzü'nde kimya fabrikasında korkutan yangın | Video

24.09.2024 | 09:42

Beylikdüzü’nde sabun ve deterjan üretimi yapılan kimya fabrikasının deposunda yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın çevrede paniğe neden olurken ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

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Yangın, sabah 7.30'da Beylikdüzü Haramidere Beysan Sanayi Sitesi'nde bir kimya fabrikasının deposunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, depoda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm depoyu sardı. Fabrikada çalışan tüm işçiler tahliye edilirken bir çok ilçeden gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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