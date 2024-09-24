Beylikdüzü'nde kimya fabrikasında korkutan yangın | Video
Beylikdüzü’nde sabun ve deterjan üretimi yapılan kimya fabrikasının deposunda yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın çevrede paniğe neden olurken ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
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