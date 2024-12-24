Video Yaşam Beyoğlu’nda motosikletli kurye otomobilin altında kaldı | Video
Beyoğlu’nda motosikletli kurye otomobilin altında kaldı | Video

Beyoğlu’nda motosikletli kurye otomobilin altında kaldı | Video

24.12.2024 | 14:07

Beyoğlu Kasımpaşa-Hasköy Tüneli’nde motosikletli kurye, önünde ani fren yapan otomobile çarptı. Otomobilin altına sıkışan kurye, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaza saat 12.30 sıralarında Kasımpaşa-Hasköy Tüneli içerisinde Kasımpaşa istikametinde meydana geldi. Tünel içerisinde seyreden motosikletli kurye, trafik nedeniyle önünde ani fren yapan otomobile çarptı. Kaza nedeniyle motosikletinden düşen kurye, kayarak otomobilin altına sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekibi, kuryeyi sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekibi tarafından olay yerindeki ilk müdahalesi yapılan S.A. isimli kurye, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle tünel içerisinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan otomobil ve motosikletin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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