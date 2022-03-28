Video Yaşam Bir kolu olmayan servis sürücüsü, polisleri şoke etti | Video
Bir kolu olmayan servis sürücüsü, polisleri şoke etti | Video

Bir kolu olmayan servis sürücüsü, polisleri şoke etti | Video

28.03.2022 | 14:32

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İstanbul Polisi okul servislerine yönelik denetim yaptı. Okul servisi kullanan ve sağ kolu olmadığı belirlenen bir sürücüye çifte ceza kesildi.

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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mobil Okul Timleri; Ataşehir İlçesi'nde servis araçlarına yönelik denetim yaptı. Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi'nde bulunan bir okul girişinde gerçekleştirilen kontroller sırasında durdurulan bir okul servisinin şoförü L.G.'nin sağ kolu olmadığı tespit edildi. Araçtan indirilerek evrakları incelenen sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları araç sürmeleri" içerikli maddesi ve "Belediyeden alınan izin ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında yolcu taşımak" içerikli maddesi kapsamında işlem yapıldı. Araç trafikten men edildi.

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