Bisiklet kullanırken kamyonun altında kalan minik Furkan hayatını kaybetti | Video

Bolu'da seyir halindeki kamyonun çarptığı 8 yaşındaki Furkan Çelik isimli çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Oğlunun kaza yaptığını duyan baba ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Vatandaşlar tarafından sakinleştirmeye çalışılan acılı baba, dakikalarca gözyaşı döktü.