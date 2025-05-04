Video Yaşam "Bizi yemesin" diyerek bota çektiği köpek balığını korkarak oltadan böyle kurtardı | Video

"Bizi yemesin" diyerek bota çektiği köpek balığını korkarak oltadan böyle kurtardı | Video

04.05.2025 | 10:18

Hatay'ın Payas ilçesinde amatör balıkçılık yapan Cengiz Bayar'ın botundan denize saldığı oltaya yaklaşık 30 kiloluk köpek balığı takıldı. Köpek balığını korkarak botuna kadar yaklaştıran Bayar’ın yaşadığı heyecan dolu anlar kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Hatay'da amatör olta balıkçılığı yapan Cengiz Bayar, balık avlamak için Payas ilçesinden botla İskenderun körfezine açıldı. Cengiz ve arkadaşları bir süre sonra köpek balığına denk geldiler. Bayar, yaklaşık 30 kilogram olan kum köpek balığını tutmanın heyecanıyla bu anları kayıt altına aldı. Köpek balığını fark eden Bayar, korku içerisinde zarar vermemek için bir süre hayvanın ağzındaki kancayı çıkartmak için çaba harcadı. Bir süre köpek balığını inceleyen Bayar, ardından balığı tekrar denize bıraktı. Bayar ile köpek balığının 45 dakikalık mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

"KÖPEK BALIĞINI GÖRÜNCE KORKTUK, YUKARI ÇEKTİĞİMİZDE KURTARMAK İÇİN UĞRAŞTIK"
Oltayla yakaladıkları köpekbalığını görünce şaşırdığını dile getiren Cengiz Bayar, korku içerisinde oltadan kurtardığını ifade eden "3 yıldır amatör olarak balıkçılık yapıyorum. Balığı Payas açıklarında yakaladım yaklaşık 25 metre civarında. Çektiğimiz video biraz kısa aslında biz 45 dakika uğraştık balığı çekmek için, bizim balığı alıkoyma gibi bir amacımız yoktu zaten sadece bir görüntü almak ve balıkla oynamaktı sonra doğaya geri salmak için çektik balığı. Köpek balığı yakalamak çok farklı bir his herkesin başına gelecek bir şey değil. Bizimde ilk defa başımıza bir olay oldu köpek balığı tutmak. Başkasının başına çok fazla gelen de yoktur. Balığı gördüğümüzde bir mutluluk bir heyecan ve şaşkınlık oldu kendi aramızda arkadaşlarla gülüp eğlendik. Balığın zaten yasaklı ve nesli tükenmekte olduğunu biliyoruz, aslında sadece dediğim gibi görüntü almak için çektik biz onu kendimize kadar biraz oynadıktan sonra saldık. Kum köpek balığı insanlara saldıran cinsten değil zaten bu üreme dönemlerinde daha çok kıyıya yaklaşan balıklar ve saldırgan bir balık değil zaten kendi aralarında işte üremek için kıyıya gelen balıklar. Köpek balığını görünce korktuk yukarı çektiğimizde kurtarmak için uğraştık. Balığın ağzındaki yemi çıkaralım diye kurtarmak için uğraştığımız da korktuk ama yemi de uğraşıp çıkardık" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bizi yemesin diyerek bota çektiği köpek balığını korkarak oltadan böyle kurtardı | Video 03:23
"Bizi yemesin" diyerek bota çektiği köpek balığını korkarak oltadan böyle kurtardı | Video 04.05.2025 | 10:18
İstanbul Havalimanı yolunda motosiklet sürücüsünün tehlikeli hareketleri kamerada | Video 02:12
İstanbul Havalimanı yolunda motosiklet sürücüsünün tehlikeli hareketleri kamerada | Video 04.05.2025 | 10:18
Kurt, kurbanlık kuzuları telef etti | Video 01:47
Kurt, kurbanlık kuzuları telef etti | Video 04.05.2025 | 08:38
Komşusunu vurup intihar etti | Video 00:24
Komşusunu vurup intihar etti | Video 04.05.2025 | 08:37
Giresun’da heyelan: Yavuzkemal beldesinin yolu ulaşıma kapandı | Video 01:01
Giresun'da heyelan: Yavuzkemal beldesinin yolu ulaşıma kapandı | Video 04.05.2025 | 08:37
Yaşlı kadın, bahçesine kaçan topu çapayla patlattı, çocuklara küfür yağdırdı | Video 06:12
Yaşlı kadın, bahçesine kaçan topu çapayla patlattı, çocuklara küfür yağdırdı | Video 04.05.2025 | 08:37
X-Ray kontrolü sırasında, beyan edilmemiş 351 bin 620 euro dedektör köpekten kaçamadı | Video 00:40
X-Ray kontrolü sırasında, beyan edilmemiş 351 bin 620 euro dedektör köpekten kaçamadı | Video 04.05.2025 | 08:37
Kovalamaca sonucu yakalanan sürücü araçtan inmedi, alkolmetreye üflemedi | Video 02:00
Kovalamaca sonucu yakalanan sürücü araçtan inmedi, alkolmetreye üflemedi | Video 04.05.2025 | 08:37
Miras cinayetinde amca tutuklanarak cezaevine gönderildi | Video 00:22
Miras cinayetinde amca tutuklanarak cezaevine gönderildi | Video 04.05.2025 | 08:36
CHP’nin taşımalı mitingine manidar gönderme! Başkan Altay: Şehrimizin turizmine katkı sağlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum 00:35
CHP’nin taşımalı mitingine manidar gönderme! Başkan Altay: “Şehrimizin turizmine katkı sağlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” 03.05.2025 | 18:52
Gaziantep’te suç örgütüne yönelik operasyon: 25 tutuklama | Video 01:22
Gaziantep'te suç örgütüne yönelik operasyon: 25 tutuklama | Video 03.05.2025 | 16:53
Tekirdağ’da yanan fabrikada art arda patlama sesi korkuttu | Video 03:04
Tekirdağ'da yanan fabrikada art arda patlama sesi korkuttu | Video 03.05.2025 | 16:25
Husumetli aileler birbirine girdi: 5 yaralı, 15 gözaltı | Video 02:13
Husumetli aileler birbirine girdi: 5 yaralı, 15 gözaltı | Video 03.05.2025 | 15:29
İş yeri deposunda korkutan yangın: 10 kişi tahliye edildi | Video 01:12
İş yeri deposunda korkutan yangın: 10 kişi tahliye edildi | Video 03.05.2025 | 15:23
Sultangazi’de kaybolan demans hastası İshak Öztürk’ün cesedi bulundu | Video 00:13
Sultangazi'de kaybolan demans hastası İshak Öztürk'ün cesedi bulundu | Video 03.05.2025 | 14:45
Hırsızlık şüphelisi 3 kişi önce kameralara sonra polise yakalandı | Video 00:31
Hırsızlık şüphelisi 3 kişi önce kameralara sonra polise yakalandı | Video 03.05.2025 | 14:10
Oto kilit dükkanında çıkan yangında göz gözü görmedi: 8 dükkan hasar aldı | Video 02:17
Oto kilit dükkanında çıkan yangında göz gözü görmedi: 8 dükkan hasar aldı | Video 03.05.2025 | 13:51
Bahçelievler’de balkonun çöktüğü anlar kamerada: 1 yaralı | Video 00:31
Bahçelievler'de balkonun çöktüğü anlar kamerada: 1 yaralı | Video 03.05.2025 | 13:50
Erzurum - Artvin karayolunda heyelan: Yol ulaşıma kapandı | Video 01:21
Erzurum - Artvin karayolunda heyelan: Yol ulaşıma kapandı | Video 03.05.2025 | 12:37
SON DAKİKA: İstanbul’da korkutan deprem! Prof. Dr. Şükrü Ersoy’dan önemli açıklamalar | Video 05:19
SON DAKİKA: İstanbul'da korkutan deprem! Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan önemli açıklamalar | Video 03.05.2025 | 12:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY