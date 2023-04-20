Bolu'da feci kaza: 4 kişilik aile kazada can verdi, 3 kişi yaralandı | Video
Bolu'da gece saatlerinde tır ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
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