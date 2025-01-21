Bolu'daki otel yangını faciasının tanıkları o anları A Haber'e anlattı: "İnsanlar panik atak geçirip camdan atladı" | Video
Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı. Facianın tanıkları o anları A Haber’e anlattı.
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