Boş arsaya dadanan değnekçi, sivil polisten de para istedi

İstanbul Kadıköy’de hafta sonu yoğunluğunu fırsat bilen değnekçiler Kalamış caddesi yakınlarındaki boş arsaya dadandı. Aracını park etmek isteyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik polisinden de para isteyen değnekçi gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince değnekçilere yönelik denetimler hız kesmeden devam ediyor. Daha önceden de tespit edilen adreslerde defalarca yakalanan değnekçiler Sivil araçmış gibi giderek aracını park etmek isteyen polis memurundan da para isteyince gözaltına alındı.

SİVİL POLİSTEN DE PARA İSTEDİ

Kadıköy Fener Kalamış Caddesi, Fenerbahçe Yelken Kulübü yanında bulunan boş arsaya park eden araçlardan ücret talep ettiği (değnekçilik) tespit edilen, Mesut B. sivil polisten de para istedi, yakayı ele verdi.

Gözaltına alınan şahsa 2918 Sayılı K.T.K'nın 79. Maddesine (Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) istinaden adli işlem yapılmak üzere Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.