Video Yaşam Boş arsaya dadanan değnekçi, sivil polisten de para istedi

Boş arsaya dadanan değnekçi, sivil polisten de para istedi

Boş arsaya dadanan değnekçi, sivil polisten de para istedi
04.07.2021 | 10:58

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Burcu Esmersoy mavi bikinisiyle duş aldı, paylaşımına beğeni yağdı 00:14
Burcu Esmersoy mavi bikinisiyle duş aldı, paylaşımına beğeni yağdı 04.07.2021 | 12:15
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeğeni son yolculuğuna uğurlandı 01:17
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeğeni son yolculuğuna uğurlandı 04.07.2021 | 12:02
Arnavutköy’de tekmeli yumruklu kavga kamerada 01:07
Arnavutköy’de tekmeli yumruklu kavga kamerada 04.07.2021 | 11:50
Tosuncuk Mehmet Aydın'ın ifadesine başlanıyor! Avukatları Emniyet'e geldi 00:04
Tosuncuk Mehmet Aydın'ın ifadesine başlanıyor! Avukatları Emniyet'e geldi 04.07.2021 | 11:55
İtalyan ressamlar tarihi İshak Paşa Sarayı’nda 05:47
İtalyan ressamlar tarihi İshak Paşa Sarayı’nda 04.07.2021 | 11:38
Büyükçekmece’deki kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı 02:35
Büyükçekmece’deki kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı 04.07.2021 | 11:16
Fransa'nın Ankara Büyükelçi Yardımcısının aracına saldıran hırsız yakalandı 01:52
Fransa'nın Ankara Büyükelçi Yardımcısının aracına saldıran hırsız yakalandı 04.07.2021 | 11:16
NASA’nın gözdesi Van Gölü gelin ve damatların uğrak yeri oldu 06:21
NASA’nın gözdesi Van Gölü gelin ve damatların uğrak yeri oldu 04.07.2021 | 11:16
İstanbul’da polis ekipleri ile düğün konvoyu arasında nefes kesen kovalamaca kamerada 04:05
İstanbul’da polis ekipleri ile düğün konvoyu arasında nefes kesen kovalamaca kamerada 04.07.2021 | 11:16
Normalleşmeyi abarttılar, yol kapatıp çöp kutusu üzerinde dans ettiler 00:44
Normalleşmeyi abarttılar, yol kapatıp çöp kutusu üzerinde dans ettiler 04.07.2021 | 11:16
Jandarmadan PKK’nın finans kaynağına büyük operasyon 00:17
Jandarmadan PKK’nın finans kaynağına büyük operasyon 04.07.2021 | 11:28
Sakarya'da dikkatsizliğin neden olduğu kazalar kamerada 00:30
Sakarya'da dikkatsizliğin neden olduğu kazalar kamerada 04.07.2021 | 11:16
Sarıyer'de çiçek hırsızları kamerada 05:00
Sarıyer'de çiçek hırsızları kamerada 04.07.2021 | 10:45
Nefes borusuna oyun hamuru kaçan küçük kız, ambulans uçakla sevk edildi 04:39
Nefes borusuna oyun hamuru kaçan küçük kız, ambulans uçakla sevk edildi 04.07.2021 | 10:54
Köpeğinin doğum gününü gökyüzünde uçurarak kutladı 04:09
Köpeğinin doğum gününü gökyüzünde uçurarak kutladı 04.07.2021 | 10:42
900 bin lirayı gasp eden 3 şüpheli yakalandı 02:22
900 bin lirayı gasp eden 3 şüpheli yakalandı 04.07.2021 | 10:54
Boş arsaya dadanan değnekçi, sivil polisten de para istedi 00:41
Boş arsaya dadanan değnekçi, sivil polisten de para istedi 04.07.2021 | 10:58
Üst geçidi kullanmayan hemşireye otomobil çarptı! Dehşete düşüren diyaloglar kamerada 01:32
Üst geçidi kullanmayan hemşireye otomobil çarptı! Dehşete düşüren diyaloglar kamerada 04.07.2021 | 10:51
Toros Dağları'nın kekiği her derde deva 06:53
Toros Dağları'nın kekiği her derde deva 04.07.2021 | 10:40
Antalya sıcağına dayanamayan ebabil kuşuna vatandaş sahip çıktı 02:07
Antalya sıcağına dayanamayan ebabil kuşuna vatandaş sahip çıktı 04.07.2021 | 10:40

İstanbul Kadıköy’de hafta sonu yoğunluğunu fırsat bilen değnekçiler Kalamış caddesi yakınlarındaki boş arsaya dadandı. Aracını park etmek isteyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik polisinden de para isteyen değnekçi gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince değnekçilere yönelik denetimler hız kesmeden devam ediyor. Daha önceden de tespit edilen adreslerde defalarca yakalanan değnekçiler Sivil araçmış gibi giderek aracını park etmek isteyen polis memurundan da para isteyince gözaltına alındı.

SİVİL POLİSTEN DE PARA İSTEDİ
Kadıköy Fener Kalamış Caddesi, Fenerbahçe Yelken Kulübü yanında bulunan boş arsaya park eden araçlardan ücret talep ettiği (değnekçilik) tespit edilen, Mesut B. sivil polisten de para istedi, yakayı ele verdi.

Gözaltına alınan şahsa 2918 Sayılı K.T.K'nın 79. Maddesine (Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) istinaden adli işlem yapılmak üzere Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA