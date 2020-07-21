Video Yaşam Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder boşanma davasında flaş gelişme! Şiddet uyguladı dilekçesi... | Video

Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder boşanma davasında flaş gelişme! Şiddet uyguladı dilekçesi... | Video

Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder boşanma davasında flaş gelişme! Şiddet uyguladı dilekçesi... | Video
21.07.2020 | 11:40

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Bülent Emrah Parlak’ın beş yıl önce evlendiği Burcu Gönder, mahkemeye başvurarak eşinin öfke problemi içi mahkemeden tedbir kararı çıkarmıştı. Mahkeme dilekçesinde; Bülent Emrah Parlak'ın, eşi Burcu Gönder Parlak'ın tektaş yüzüğünü sattırıp onun parasını almayı da içeren bir dizi ekonomik ve psikolojik şiddet uyguladığı iddiasına yer verildi. Burcu Gönder Parlak, olayın sosyal medya ve basında yer almasından sonra kocası Bülent Emrah Parlak'ın kedisine psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladığı yönündeki iddialarını geri çektiğini açıkladı.

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