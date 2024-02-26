Burdur’da ağılda ölü bulunan çoban olayında 3 kişi adliyeye sevk edildi | Video
Burdur’un Halıcılar köyünde bir çobanın, ağılda ölü bulunmasıyla gözaltında bulunan 2 kardeş ve baba adliyeye sevk edildi.
Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının olay yerinde ve evde yaptığı incelemeler sonrasında Cihan K.'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından ifadeleri almak üzere baba A.K. ile çocukları A.K. ve F.K'yı karakola götürüldü. 22 Şubat'tan itibaren gözaltında bukunan baba A.K., kardeşler A.K. ve F.K. karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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