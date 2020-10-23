Bursa'da motosikletin kaykaya biner gibi çalındığı anlar kamerada | Video

Bursa'da otoparkta bulunan motosikleti kaykaya biner gibi çaldılar. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Maksem mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre otoparkta park ettiği motosikletinin sabah gittiğinde yerinde göremeyen Harun D. durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden eşkali belirlenen şüpheliyi ve çaldığı 79 AF 210 plakalı motosikleti arama çalışması başlattı.



Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin açık otoparkın kapısında sağ ve sola baktıktan sonra içeri girdiği sonrasında ağaç dibinde duran motosikleti tek ayağı motosiklette diğer ayağı ile sürükleyerek götürdüğü görüldü.