Büyükçekmece’de şiddetli rüzgardan aydınlatma direği yan yattı, E-5 trafiğe kapatıldı | Video
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde E-5 Karayolu’nda şiddetli rüzgar nedeniyle aydınlatma direği yan yattı. Beylikdüzü istikametinde anayol trafiğe kapatılırken yetkililer tarafından bugün için şiddetli poyraz uyarısı yapılmıştı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:08
00:40
Motosikletin, minibüse ok gibi saplandığı kaza kamerada | Video 15.08.2025 | 09:39
10:35
Denizlerde av yasağı bitiyor... Kıyı balıkçıları sezona hazır... 15.08.2025 | 09:27
01:23
Maliye bölümü öğrencisi matematik sorusunda joker kullandı! İşte o soru! 14.08.2025 | 23:00
02:29
00:47
01:31
Yangını gören motosikletlinin endişesi aksiyon kamerasında | Video 14.08.2025 | 15:31
00:37
00:25
3 milyon liralık çalıntı altın, hayvan gübresinin altında bulundu | Video 14.08.2025 | 15:18
01:52
30 günlük bebeğini darp ettiği iddia edilen anne tutuklandı | Video 14.08.2025 | 14:13
02:11
Eskişehir’de fabrikada çıkan yangın, 2 fabrikaya daha sıçradı | Video 14.08.2025 | 13:36
00:47
Düğün konvoyunda tehlikeli hareketler kamerada | Video 14.08.2025 | 13:20
04:27
23 yaşındaki Yusuf Emin evde ölü bulundu; halası sinir krizi geçirdi | Video 14.08.2025 | 13:03
02:32
Karaman'da apartmanın son katında korkutan yangın | Video 14.08.2025 | 12:24
00:41
Ardahan’ın gözde rotası Kızıl Göl’de kano keyfi doğayla buluştu | Video 14.08.2025 | 12:15
00:46
Gaziantep'te esnafı hedef alan organize örgüte operasyon: 9 gözaltı | Video 14.08.2025 | 11:35
07:16
Sahte reklama aldanan iş kadını, 700 bin lira dolandırıldı | Video 14.08.2025 | 10:12
03:42
01:26
02:24
Mersin'deki orman yangınında ekiplerin zor anları kameraya yansıdı | Video 14.08.2025 | 09:38