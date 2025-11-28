Çakmağı çakınca yüzü alevlerin arasında kaldı! O anlar kamerada | Video
28.11.2025 | 11:33
Elazığ’da bir şahıs, yapıştırıcı spreyi elindeyken çakmağı çakınca, yüzü bir anda alevlerin arasında kaldı. O anlar kameralara yansıdı.
