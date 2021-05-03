Çalışma izin belgesi nereden alınır, nasıl doldurulur? e Devlet 'Muafiyet belgesi' İçişleri Bakanlığı çalışma görev belgesi

Sokağa çıkma kısıtlamasında; çalışma izin belgesi nasıl alınır? e Devlet İçişleri Bakanlığı 'Muafiyet belgesi' çalışma görev belgesi nasıl doldurulur? İşte videolu uygulamalı, tüm aşamaları ile e Devlet üzerinden sokağa çıkma kısıtlamasında; 'çalışma izin' 'Muafiyet belgesi' alma aşamaları...