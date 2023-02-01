Cansın Helvacı, Gaziantep'te öldürülen 6 yaşındaki kız çocuğu haberini sesi titreyerek anlattı | Video
Tüm Türkiye'yi dehşete düşüren iki olay, adeta yürekleri yaktı. Gaziantep'te 6 yaşındaki kız çocuğu ile Batman'da 7 yaşında kız çocuğunun cesetleri bulunmuştu. Birinin katilinin annesi, diğerinin de babası olduğu öğrenilmişti. A Haber canlı yayınında haberleri sunan spiker Cansın Helvacı bu haberlere tepki gösterirken gözleri doldu. Cansın Helvacı'nın "O kadar çok şey söylemek istiyorum ki..." derken sesinin titremesi dikkat çekti.
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