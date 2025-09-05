Video Yaşam Çekmeköy'de boğazından bıçaklanarak öldürülen Savcı Ercan Kayhan son yolculuğuna uğurlandı | Video
05.09.2025 | 13:37

İstanbul Çekmeköy'deki restoranda Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58), 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından boğazı kesilerek hayattan koparıldı. Cani Gül, ifadesinde 2 yıl önce savcının da ortağı olduğu işletmede çalışırken alacağını istediği için savcı Kayhan’la arasında alacağı olduğu 150 bin TL nedeniyle husumet oluştuğunu anlattı. Hayatını kaybeden Kayhan için Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde cenaze namazı düzenleniyor. Kayhan, cuma namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

