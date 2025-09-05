Çekmeköy'de boğazından bıçaklanarak öldürülen Savcı Ercan Kayhan son yolculuğuna uğurlandı | Video
İstanbul Çekmeköy'deki restoranda Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58), 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından boğazı kesilerek hayattan koparıldı. Cani Gül, ifadesinde 2 yıl önce savcının da ortağı olduğu işletmede çalışırken alacağını istediği için savcı Kayhan’la arasında alacağı olduğu 150 bin TL nedeniyle husumet oluştuğunu anlattı. Hayatını kaybeden Kayhan için Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde cenaze namazı düzenleniyor. Kayhan, cuma namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:40
01:18
06:45
00:39
SON DAKİKA: Balıkesir Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde deprem | Video 05.09.2025 | 11:13
01:05
Kepez’de kaçak silah operasyonu: 72 tabanca ele geçirildi | Video 05.09.2025 | 10:43
07:40
Niğde'deki fabrika yangını 10 saatlik çalışma ile söndürüldü | Video 05.09.2025 | 10:03
00:46
Denizde bin 200 metre sürüklenen çocuk kurtarıldı! O anlar kamerada | Video 05.09.2025 | 09:12
02:09
Erzincan’da şaşırtan olay: Civcivleri yiyen tilki değil kirpi çıktı | Video 05.09.2025 | 08:51
03:32
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL'lik o soru! 04.09.2025 | 23:16
02:06
Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dolu o anlar! 04.09.2025 | 23:21
06:48
01:27
00:34
Ordu’da iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü | Video 04.09.2025 | 14:57
01:08
01:30
00:33
Müşteri gibi geldiği mağazadan ayakkabıyı böyle çaldı | Video 04.09.2025 | 11:48
05:27
Çekmeköy'de savcıyı öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 04.09.2025 | 11:45
02:14
00:11
Hırsızlık için girdiği evdeki kadını bıçaklayan zanlı tutuklandı | Video 04.09.2025 | 10:53