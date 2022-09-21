Cenaze evine taziyeye giden 2 arkadaşa otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video

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Kocaeli’de, arkadaşlarının ölen babası için cenaze evine taziyeye giderken otomobilin çarptığı 2 arkadaştan 1’i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
SÜRÜCÜ TESLİM OLDU
Kazanın ardından olay yerinden ayrılan sürücü R.Ç. bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. R.Ç.'nin, aracını evinin bahçesine park ettiğini söylemesi üzerine polis ekipleri bahçede bulunan otomobil üzerinde inceleme yaptı.
"ARAÇ HIZLIYDI"
Olayı anlatan ve otomobilin hızlı geçtiğini iddia eden mahalle sakini Kadir Günel, "Gürültüyü duyunca hemen oraya gittik. Yaralılar yatıyordu. Araba da vurmuş gitmiş. Bayağı hızlıydı araç, belliydi zaten. Burada kasis olmadığı için arabalar hızlı gidiyor. Kasis olsa böyle hızlı gidemezler" diye konuştu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.