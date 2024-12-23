Video Yaşam Cenaze için İstanbul'dan Sinop'a giden vatandaşları taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 23 yaralı | Video
Cenaze için İstanbul'dan Sinop'a giden vatandaşları taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 23 yaralı | Video

Cenaze için İstanbul'dan Sinop'a giden vatandaşları taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 23 yaralı | Video

23.12.2024 | 08:34

Kastamonu'da midibüsün devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Araçta bulunan yolcuların cenaze törenine katılmak için İstanbul'dan Sinop'a gittikleri öğrenildi.

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Kaza, Araç-Kastamonu karayolu Nalcıkuyucağı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınlarının cenaze törenine katılmak için İstanbul'dan Sinop'a giden vatandaşları taşıyan, Duran Arıç idaresindeki 34 KRK 319 plakalı Otokar marka, Tunam Tur firmasına ait midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada ikisi sürücü toplam 24 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

1 KİŞİ ÖLDÜ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma, polis, AFAD ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Hasan Çiftçibaşı (69), Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaralılardan birinin de hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

EKİPLER FENERLE YARALI ARADI
Kastamonu İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Çağdaş Derdiyok da olay yerine gelerek bilgi aldı. Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Yolda trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Jandarma ve polis ekipleri yol kenarındaki ormanlık alanda, yaralı olabileceği ihtimaline karşı fenerle arama yaptı. Devrilen midibüsün vinçle kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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