Çorum'da cipini yakmaya kalkan sürücüye vatandaşlardan müdahale | Video

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Çorum'da Hamza Özdemir (52), hasar kaydı olduğunu öne sürdüğü eşi için satın aldığı ikinci el cipi, satıcı bayi önünde yakmak istedi. Özdemir, o anları görüntülemeye çalışan gazetecilerle konuşup derdini anlatırken, çevredekiler elindeki benzin bidonu alarak eyleminden vazgeçirildi.
Olay, sabah saatlerinde Çorum- Ankara karayolu üzerindeki bir otomobil galerisinde meydana geldi. Bir süre önce eşi için ikinci el cip satın alan Hamza Özdemir, araçta hasar kaydı olduğunu öğrenince, satıcı bayiyi yetkilileriyle görüştü. Görüşmede, taleplerine olumsuz yanıt alan Özdemir, satıcı bayi önüne getirdiği aracı, yakmak istedi. Özdemir, kendisine soru soran gazetecilere konuşurken, çevredekiler elindeki benzin bidonunu aldı. İkna edilip, eyleminden vazgeçirilen Özdemir, bayi yetkililerinin "Ne gerekiyorsa yaparız" sözleri üzerine aracını bırakarak bölgeden ayrıldı.